Un grand séducteur timide

Quoi de mieux pour illustrer une soirée Cary Grant qu’une énième diffusion de « La mort aux trousses », qui reste son film le plus populaire et aussi sans doute celui de son auteur Alfred Hitchcock ? Né Archibald Alex Leach le 18 janvier 1905 à Bristol, en Angleterre, et mort à Davenport en Iowa le 29 novembre 1986 à l’âge de 82 ans, le légendaire héros de « L’impossible monsieur Bébé » n’a obtenu que cinq nominations aux Golden Globes et un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Il a volontairement stoppé celle-ci en 1966, alors qu’en fin de siècle, l’...