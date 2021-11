La ferme devenue maudite en France

Département de la Mayenne, dans les Pays de la Loire, 1979. De retour du Wyoming où il a perfectionné son expérience du monde de l’agriculture et de l’élevage, Pierre Jarjeau rachète à son père Jacques le domaine des Grands Bois, exploitation familiale cossue. Une quinzaine d’années plus tard, les temps ont bien changé. Afin de conserver sa rentabilité, l’homme n’en finit plus d’investir, notamment dans un nouvel élevage de poulets. Sa femme Claire et ses deux enfants, Thomas et Emma, le soutiennent sans réserve, au contraire de son père, lequel regrette la qualité de son époque sacrifiée...