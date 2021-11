« Comment devenir riche ? », Christophe Deborsu répond à cette question dans « Dossiers tabous ».

Avec un tel titre, vous vendez du rêve aux téléspectateurs !

J’ai eu cette idée de dossier tabou quand j’ai lu le rapport de « Get Up Wallonia » qui a été commandé par le gouvernement wallon. Il disait que la Wallonie et Bruxelles avaient un réel désamour de l’entreprise et qu’il était nécessaire...