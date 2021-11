À la télé ce soir: «Le grand cactus» et «À couteaux tirés»

À couteaux tirés, à 20h30 sur RTL TVI

Auteur de romans policiers à succès, Harlan Thrombey a invité ses proches pour ses 85 ans. Mais le lendemain, il est retrouvé mort. Il se serait suicidé. Bientôt, le détective Benoit Blanc se présente. Engagé par un mystérieux commanditaire, il considère les proches de la victime comme des suspects...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Léon, à 21h sur 13e Rue - Trois étoiles

de Luc Besson (1994)

Sans doute le meilleur film de Besson, en tout cas le préféré du grand public d’outre-Atlantique ! Il est vrai que le natif du 15e avait eu la main heureuse en choisissant la jeune Natalie Portman en protégée de ce nouveau « Professionnel » et Gary Oldman toujours excellent en « mauvais de service ».

Ant-Man et la guêpe, à 22h15 sur TMC - Trois étoiles

de Peyton Reed (2018)

Le pertinent accueil dont a bénéficié le désormais « pilote » de 2015 a engendré cette première suite. C’est meilleur encore, et à tous les niveaux : action, rythme, suspense, trouvailles, humour et références cinéphiliques ! Manifestement, l’auteur de « Yes Man » a trouvé son créneau et on espère pouvoir prédire un bel avenir à ce très sympathique « sous-héros » de l’univers Marvel, en attendant son numéro 3 prévu pour 2022.

Bienvenue à Suburbicon, à 23h sur RTL TVI - Trois étoiles

de George Clooney (2017)

L’acteur-auteur de « Good Night & Good Luck » a cette fois récupéré un vieux script resté en rade des frères Coen. On y retrouve sans surprise le ton de leur « Fargo » de si probante mémoire et on ne s’en plaint pas. Car l’enchaînement y est… presque aussi diabolique dans une ambiance « late fifties », dont le côté blinquant contraste avec la noirceur du propos. Chargé d’une symbolique anti-Trump évidente, habité de bout en bout par un humour du même style, cet ouvrage liquéfiant le « rêve américain » confirme si besoin en était encore que le beau George est aussi un grand réalisateur, surtout quand on lui donne une bonne histoire.

Tip Top, à 20h30 sur La Trois - Une étoile

de Serge Bozon (2013)

Essentiellement tournée dans la région namuroise, cette comédie policière au casting ciblé a bien du mal à décoller, malgré les efforts de François Damiens. Tout réside dans le choix des deux actrices représentant la police des polices, Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain, parachutées dans un style « buddy movie » qui leur sied très moyennement.

Sailor et Lula, à 23h45 sur Arte - Une étoile

de David Lynch (1990)

Film culte à sa sortie et Palme d’or à Cannes : l’époque où l’auteur de « Twin Peaks » avait la cote. Artificiel et totalement surfait.