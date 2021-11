Un manchot retrouvé en Nouvelle-Zélande après un voyage de 3.000km depuis l’Antarctique

Le manchot était sous-alimenté et déshydraté et a donc bénéficié d’un smoothie au poisson. Il sera relâché dans une zone où il ne peut être pris à partie par des chiens. D’autres espèces de pingouins acclimatés à des températures plus élevées vivent ailleurs en Nouvelle-Zélande.

Selon le professeur de zoologie Philip Seddon de l’université d’Otago, cité par The Guardian, il est « très rare » que ce type de manchot soit signalé dans le pays. Il fait la comparaison avec « un canari dans une mine de charbon », qui peut être le signe avant-coureur d’un dérèglement. Cependant, il n’a pas connaissance d’autres signaux de danger pour la population de manchots Adélie en Antarctique.