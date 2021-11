À la télé ce soir: «Danse avec les stars» ou «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?»

Pour cette onzième saison, l'émission se renouvelle comme jamais. Côté casting, 12 célébrités vont fouler le parquet et découvrir la danse de couple. Comédien, sportif, chanteur, humoriste, influenceur... Ils vont tout faire pour remporter le trophée ! Côté jury, Chris Marques, le juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa, accueille à ses côtés trois nouveaux jurés qui sont des personnalités incontournables du monde du spectacle et de la danse : l'enfant terrible de la mode Jean Paul Gaultier, la danseuse la plus titrée de l'histoire de «Danse avec les stars», Denitsa Ikonomova, et François Alu, premier danseur de l'Opéra de Paris.

« Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? », à 20h50 sur La Une

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Christine », à 22h40 sur Tipik - Trois étoiles

de John Carpenter (1983)

Une belle vieille bagnole jalouse des jolies filles que tente d’attirer son jeune proprio : fallait-il s’appeler John Carpenter pour imaginer cette trame qui est à la base d’un des meilleurs films d’horreur de l’histoire ? Non, puisqu’il s’agit de l’adaptation d’un roman de Stephen King, déjà connu à l’époque pour « Carrie » et « Shining ».

« Une merveilleuse histoire du temps », à 23h05 sur France 3 - Trois étoiles

de James Marsh (2014)

Tiré du portrait dressé par la première épouse du physicien Stephen Hawking, ce biopic qui se double d’une grande histoire d’amour repose sur une qualité de reconstitution propre à la BBC, dans tout ce que le label peut avoir de meilleur, et sur le jeu absolument extraordinaire d’Eddie Redmayne, le jeune acteur londonien dont on avait déjà pu apprécier le talent dans « My Week with Marilyn ».

« SOS Fantômes 2 », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Ivan Reitman (1989)

Bill Murray, Dan Aykroyd et Sigourney Weaver sont de retour dans cette suite du blockbuster sorti cinq années auparavant : une réussite plus commerciale qu’artistique, et qui n’engendrera pas de numéro trois, du moins jusqu’à l’été 2016 puisque ce dernier, tant annoncé depuis des années, est enfin apparu avec Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chris Hemsworth et Andy Garcia en têtes d’affiche et des caméos du trio de base.

« Transformers 3 : la face cachée de la Lune », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Michael Bay (2011)

Exit la capricieuse Megan Fox au profit de la longiligne Rosie Huntington-Whiteley, une parfaite débutante d’origine britannique, dans ce troisième opus de la saga réalisé par l’auteur de « Pearl Harbor » et produit par Steven Spielberg. Cette fois, le démarrage est un peu lent, mais on se rattrape en apothéose dans la dernière demi-heure. Toujours aussi puéril et spectaculaire.

« Boule de suif », à 01h15 sur France 3 - Deux étoiles

de Christian-Jaque (1945)

Micheline Presle, qui vient de fêter ses 99 ans le 22 août dernier, est l’héroïne mythique de cette adaptation de Guy de Maupassant évoquant la guerre franco-prussienne de 1870, sortie en guise de grand cocorico au lendemain de la Libération. Les cinéphiles y reconnaîtront aussi Robert Dalban en sous-officier teuton.