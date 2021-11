À la télé ce soir: «Star Academy» ou «Mariés au premier regard»

Il y 20 ans déjà apparaissait un programme d'un genre nouveau, un télé-crochet qui permettait de suivre l'évolution des candidats - leur vie de groupe, leurs cours de chant et leur progression - au jour le jour. Cette émission propose de notamment de retrouver les vainqueurs, leurs enseignants et Nikos Aliagas sur scène à l'occasion de retrouvailles riches en émotions. L'occasion de voir ou de revoir les moments forts de cette émission qui en aura inspiré beaucoup d'autres et qui a marqué un véritable tournant dans l'histoire du PAF. Au menu, un divertissement grand format, avec les hymnes et les chansons qui ont fait la marque de la «Star Academy».

« Mariés au premier regard », à 20h30 sur RTL-TVI

Six mois après avoir fait le pari fou de se marier sans se connaître, les couples formés par la science nous reçoivent pour faire le point sur leur vie amoureuse et leur quotidien. Sont-ils toujours ensemble ? Ont-ils réussi à trouver un équilibre dans leur couple ? Qu'ont-ils retenu de cette expérience ? Et surtout, quel couple attend déjà un heureux événement ? Nous allons tout savoir. Cette soirée sera également l'occasion de retrouver Delphine et Romain, couple emblématique de la saison 4. Ils se confieront à coeur ouvert sur leur histoire faite de hauts et de bas et nous réservent également quelques surprises.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Shakespeare in love », à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

de John Madden (1998)

Énorme succès commercial et critique, un drame romantico-historique que l’auteur de « Romeo and Juliet » lui-même n’aurait pas dénigré, dans un style délicieusement british, bien dans la tradition de la BBC où le réalisateur a d’ailleurs été dûment formé.

« Astérix : le domaine des dieux », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Louis Clichy et Alexandre Astier (2014)

Ce retour aux sources des studios Belvision rompus aux dernières techniques est un régal absolu pour tous les sens ! Fidèle à l’album éponyme, le récit réserve quelques nouvelles trouvailles bienvenues pour les fans, qui retrouvent pour la dernière fois la voix inimitable de Roger Carel doublant le petit guerrier gaulois, qui avait pris sa retraite à 88 ans et qui nous a quittés voici un peu plus d’un an.

« Harry Potter et les reliques de la mort : 1re partie », à 21h12 sur Tipik - Trois étoiles

de David Yates (2010)

Les producteurs ont manifestement voulu faire durer le plaisir dans ce dernier épisode de la célébrissime saga scindé en deux parties. Autant la première apparaît un peu terne et statique, autant le bouquet final (de samedi prochain…) retrouve presque toute la saveur des premières aventures, avec la galerie de personnages pratiquement au complet.

« Les Minions », à 21h40 sur AB3 - Deux étoiles

de Kyle Balda et Pierre Coffin (2015)

À l’image des « Pingouins de Madagascar », on a profité du potentiel de sympathie dégagé par la tribu accessoire de « Moi, moche et méchant » pour la faire passer à l’avant-plan. Le résultat est inégal mais totalement hilarant dans le quart d’heure d’introduction repassant l’histoire de la création et dans la caricature de Sa Gracieuse Majesté, qui a dû elle-même rire de bon cœur et de toutes ses dents en se faisant projeter l’ouvrage ! Dans la version française, Guillaume Canet et Marion Cotillard en personne se donnent la réplique.

« Nerve », à 22h25 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Henry Joost et Ariel Schulman (2016)

Les dérives extrêmes des réseaux sociaux sont habilement dénoncées dans ce thriller pour ados qui se mue en thriller tout court jusqu’au « happy end » presque inattendu. Emma Roberts et Dave Franco emmènent une sympathique affiche où l’on retrouve également Juliette Lewis et la très jolie Emily Meade.