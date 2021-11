Évoquant des «règles inhabituelles», Dita Von Teese revient sur son élimination de «Danse avec les stars»

Après le redoutable « face à face », Dita Von Teese s’est retrouvée face à Michou et Aurélie Pons pour les votes du public. Soutenus par leur très large communauté de fans, ces deux derniers candidats ont été qualifiés pour la suite, au détriment de l’effeuilleuse. Michou est en effet l’un des Youtubeurs les plus suivis en France, alors qu’Aurélie Pons bénéfice d’un important soutien grâce à la série « Ici tout commence ».

Ce vendredi 12 novembre, l’élimination de Dita Von Teese lors des quarts de finale de « Danse avec les stars » a surpris tout le monde. En effet, la mannequin faisait partie des favoris, aux côtés de Bilal Hassani et Tayc. Mais ce vendredi, ses prestations n’ont pour une fois pas totalement convaincu. Après une semaine d’isolement à cause de problèmes d’oreille interne, la danseuse érotique ne semblait pas au top de sa forme, rapporte Sudinfo.

Pas de déception

La star est revenue sur cette élimination surprise dans les colonnes du « Parisien ». Elle a expliqué ne « pas être déçue » de son parcours, car elle n’aurait jamais pensé pouvoir « aller aussi loin ». Son départ ne semble pas non plus l’avoir surprise. « Je n’ai pas eu le vote du public, mais on savait tous que ça serait contre moi. On ne peut pas rivaliser contre le pouvoir de Michou. J’ai un trop petit pourcentage de fans en France comparé au reste du monde. (…) Je suis un peu timide sur les réseaux. J’espère que les gens comprendront ça. »

Dita Von Teese pointe toutefois des « règles inhabituelles ». « J’ai bien dansé, je n’ai juste pas été aussi populaire auprès du public. » La candidate n’a en effet cette fois pas pu être soutenue par le jury, puisque pour la première fois, les juges ne pouvaient sauver personne. Cette semaine, seul le vote du public était pris en compte. Un fonctionnement qui a joué en défaveur de Dita Von Teese, en haut du classement depuis le début de la compétition.