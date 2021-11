À la télé ce soir: «À couteaux tirés» ou «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?» (vidéos)

« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », à 21H05 sur TF1

Claude Verneuil et sa femme Marie, un couple de la haute bourgeoisie, s’efforcent d’être ouverts d’esprit. Mais les choses se compliquent quand leurs filles épousent un musulman, un juif et un Chinois. La cadette est encore célibataire. Mais les parents en sont certains : elle va rencontrer un bon catholique…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La mort aux trousses », à 20H55 sur Arte – quatre étoiles

d’Alfred Hitchcock (1959)

Imaginé par Ernest Lehman (« Sabrina », « West Side Story », « Le roi et moi », « Black Sunday »), ce récit haut en couleur aux nombreux rebondissements valut au « grand maître incontesté du suspense » son film le plus populaire : un grand classique qui se revoit toujours avec un plaisir immense et indémodable.

« Le diable par la queue », à 21H05 sur C8 – trois étoiles

de Philippe de Broca (1969)

Avec la complicité de Jean Rochefort, Madeleine Renaud, Maria Schell, Marthe Keller et Clotilde Joano en font voir de toutes les couleurs à Yves Montand dans cette ravissante comédie châtelaine rythmée par la BO de Georges Delerue. Tout le savoir-faire réuni de l’auteur de « L’homme de Rio » et de son habituel coscénariste Daniel Boulanger.

« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », à 21H05 sur TF1 – trois étoiles

de Philippe de Chauveron (2014)

Christian Clavier dans l’un de ses meilleurs rôles sur mesure et un succès populaire aussi énorme que mérité, avec vingt millions d’entrées dans plus de vingt pays. De quoi balayer de façon impitoyable les ridicules critiques ayant pris le propos au premier degré, au mépris des codes ancestraux de la comédie.

« À couteaux tirés », à 21H10 sur France 2 – trois étoiles

de Rian Johnson (2019)

Dû à l’écriture et à la caméra de l’auteur américain des « Derniers Jedi » (l’épisode VIII de la saga « Star Wars »), ce « Crime de l’Orient-Express » en version domaniale ne manque pas de saveur, grâce notamment à un casting quasiment digne du célèbre film de Sidney Lumet, voire de son récent remake signé Kenneth Branagh. Déjà deux suites prévues sur Netflix…