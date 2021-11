Non l’église de Gand n’est pas en feu: il s’agit d’une illusion d’optique

Pendant cinq jours, la ville de Gand se parait de magnifiques lumières pour son Lichtfestival. Il était possible de découvrir du 10 au 14 novembre une trentaine d’œuvres d’art, dont l’église Saint-Nicolas. Celle-ci paraissait être en feu. Il n’en était pourtant rien. L’artiste Michael Langeder a permis aux visiteurs d’être confrontés à un scénario catastrophe grâce à une illusion d’optique brillamment réalisée.

Il y a dix ans, à l’occasion de la première édition du Festival des Lumières à Gand, l’artiste autrichien résidant à Bruxelles, avait déjà proposé un spectacle de ce style dans le Beffroi. Elle avait été élue l’une des favorites du festival.

Belgaimage

Il a intitulé sa dernière œuvre « The Big Fire That Never Happened », de la même manière qu’il l’avait fait il y a dix ans. Seule la localisation était différente.