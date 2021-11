La suite de «Il était une fois» prévue pour l’automne 2022 (vidéo)

Lalala lala. Si vous avez une petite musique vous trottant dans les oreilles en lisant cette suite de lettres, c’est que vous êtes un réel fan de Disney, et en particulier du film « Il était une fois ». L’entreprise aux grandes oreilles vient d’annoncer qu’une date pour la sortie de la suite, intitulée « Disenchanted », ne se ferait plus attendre.

Il devrait suivre les histoires de Gisèle et Robert, dix ans plus tard et mariés.