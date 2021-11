Paul Rudd sacré l’Homme le plus sexy de 2021 (vidéo)

Chaque année, le magazine américain People propose à ses lecteurs d’élire l’homme qu’ils considèrent comme être le plus sexy de l’année. Après Michael B. Jordan, John Legend, Idris Elba, Blake Shelton et Dwayne « The Rock » Johnson, c’est au tour de Paul Rudd d’obtenir le titre.

« J’espère que je serais enfin invité à ces dîners sexy avec George Clooney, Brad Pitt et Michael B. Jordan », a réagi l’acteur dans le magazine People. « Je pense que je serais sur beaucoup plus de yachts. J’ai hâte de développer ma vie sur les yachts. Et j’essaierai probablement de m’améliorer pour broyer du noir dans une lumière très douce. J’aime réfléchir. Je pense que cela va m’aider à devenir plus introverti et mystérieux. Et je m’en réjouis. »