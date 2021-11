Le prince Laurent irrité par une remarque concernant la manière dont il porte son masque (vidéo)

Ce lundi 15 novembre avait lieu la Fête du Roi. À cette occasion, le traditionnel Te Deum s’est déroulé en matinée à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Le prince Laurent était notamment présent à cet événement. Mais à sa sortie, le prince a été interpellé par un spectateur présent sur place.

Celui-ci s’adresse en effet à Laurent en évoquant son masque mal placé sur son visage. « Monseigneur, mettez votre masque sur votre nez », a-t-il dit. Visiblement agacé, le frère du Roi a rapidement répondu : « Sinon je ne vois rien », faisant comprendre que le masque provoque l’apparition de buée sur ses lunettes. Au ton de sa voix et à sa gestuelle, on sent que le prince Laurent est irrité, mais il obtempère tout de même en réajustant le fauteur de trouble, rapporte 7sur7.