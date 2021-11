Adele a aidé un homme à demander sa compagne en mariage durant l’un de ses concerts (vidéo)

« Je veux te dire merci d’être si patiente avec moi, je suis fier de toi, et chaque jour tu m’époustoufles. Il n’y a rien que tu ne puisses accomplir, et je sais que tu seras une merveilleuse mère pour nos enfants un jour. Et je t’aime. Et je continuerai à t’aimer pour toujours », déclare notamment Quentin. Emue aux larmes, Ashley fait rire le public en disant : « Qui sont ces gens ? Dieu merci, tu ne m’as pas laissée manger, j’aurais vomi ».

Quand le jeune homme lui demande si elle accepte de l’épouser, Ashley répond évidemment par l’affirmative, avant de voir apparaître Adele sur scène. Ebahie, la jeune femme est ensuite guidée avec son futur mari dans le public. « Dieu merci, tu as dit oui ! Je n’aurais pas su à qui chanter cette chanson sinon ! », ajoute alors la chanteuse, avant d’interpréter son titre « Make You Feel My Love ».

Dans une interview diffusée également sur CBS, Quentin a expliqué qu’il avait répondu à une annonce de producteurs de concert cherchant un couple qui voulait se marier. C’est seulement quelques jours avant l’événement que le jeune homme a appris que la surprise se déroulerait durant le concert d’Adele. Un moment qui restera à jamais gravé dans la mémoire du couple.