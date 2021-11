Un mort par semaine à cause des selfies

Dans un paysage sauvage, au sommet du rocher Le Hérou, près de Houffalize, Zoë et son époux se baladent, le 2 novembre dernier, à la recherche du plus beau site pour prendre des photos. La jeune esthéticienne de 33 ans apprécie les selfies qu’elle partage régulièrement sur les réseaux sociaux. « Nous sommes partis quelques jours avec notre minibus. On aimait faire du camping et de belles photos dans les endroits où nous allions », raconte Joeri, l’époux de Zoë, au « Laatste Nieuws ». Originaire de Meerhout, près d’Anvers, le couple vient photographier le site...