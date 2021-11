Un acteur de «9-1-1» prié de quitter la série ou de se faire vacciner: son personnage part de Los Angeles

Rockmond Dunbar aurait alors demandé à être exempté de vaccin pour des raisons de croyances et médicales. La chaîne a refusé et son personnage est parti voguer vers Haïti. Il jouait dans la série depuis le pilote, en 2018, et était un personnage récurrent.

Isopix

« J’ai demandé des accommodements religieux et médicaux conformément à la loi et malheureusement mon employeur me les a refusés », a-t-il déclaré dans un communiqué publié le 16 novembre. « Mes convictions et mes antécédents médicaux privés sont des aspects très intimes et personnels de ma vie dont je ne discute pas publiquement. Et je n’ai aucune envie de commencer maintenant. Je suis acteur dans cette entreprise depuis trente ans, mais mes plus grands rôles sont en tant que mari et père de nos quatre jeunes enfants. En tant qu’homme ayant la foi, j’attends avec impatience de voir ce que l’avenir nous réserve. »