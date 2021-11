À la télé ce soir: «Noir comme neige» ou «Dossiers tabous» (vidéos)

« Dossiers tabous » à 20h30 sur RTL TVI

Le magazine de société proposé par RTL TVI est présenté par Christophe Deborsu. Cette semaine, il se penche sur « comment devenir riche ? ». Et la réponse commence par la négociation. A découvrir à 20h30.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Gangs of New York » à 20H05 sur Club RTL - 3 étoiles

de Martin Scorsese (2002)

La future Big Apple a été entièrement reconstituée à Cinecitta pour le tournage de ce brillant drame d’ambiance en costume qui bénéficia du concours de Daniel Day-Lewis, après les refus de Robert De Niro et Willem Dafoe, pour affronter Leonardo DiCaprio. L’échec commercial fut tout aussi incompréhensible qu’aux Oscars où le titre est rentré bredouille en dépit de dix nominations!

« Fight Club » à 23H05 sur Club RTL - 3 étoiles

de David Fincher (1999)

Véritable apologie de la violence et du sordide, cet hallucinant thriller aux accents fantastiques est sorti deux ans avant les attentats du WTC. Un film aussi malsain que troublant, rappelant un peu un autre film culte, l’«Angel Heart» d’Alan Parker, avec Mickey Rourke et Robert De Niro. Cette fois, le duel oppose Brad Pitt et Edward Norton. Il faut vraiment s’accrocher, on est prévenu!

« John McCabe » à 20H35 sur La Trois - 2 étoiles

de Robert Altman (1971)

Les producteurs ne voulurent pas d’Elliott Gould qui venait pourtant de faire ses preuves dans le mémorable «M.A.S.H.» du même auteur, contraints d’engager Warren Beatty aux côtés de la belle Julie Christie dans ce western crasseux au possible, qui fait longtemps attendre son duel final. Notons la partition tout naturellement chantée de l’artiste multidisciplinaire et québécois de Westmount, Leonard Cohen, dont on reconnaît le style unique après trois notes.

« SuperGrave » à 20H15 sur AB3 - 1 étoile

de Greg Mottola (2007)

Pire ou mieux – c’est selon – qu’«American Pie»: l’humour gras des grands ados américains dans toute sa splendeur! Qu’on aime ou qu’on déteste, on sait au moins à quoi s’attendre, c’est-à-dire au pire. Mais il y a des fois où le pire est drôle. Et ça aussi, il faut le reconnaître…

« Le grand partage » à 22H00 sur RTL-TVI - 1 étoile

d’Alexandra Leclère (2015)

Trop écrit à la façon d’une pièce de boulevard, l’ouvrage peine manifestement à garder un vrai rythme et surtout une réelle cohérence, ce qui est d’autant plus indispensable quand il s’agit d’un récit sans véritable personnage principal. À défaut, admettons qu’il y a quand même quelques moments assez hauts en couleur.