ÉLÉGANCE

Yves Saint Laurent est celui que nous avons choisi pour nous parler de l’élégance. La lettre reproduite ici a été écrite par lui en 1990, en préface du livre « Histoire technique et morale du vêtement », de Maguelonne Toussaint-Samat, et ses mots sont toujours d’actualité. « On a coutume de parler du silence, de la santé, du merveilleux silence de la santé. De même devrait-on parler du merveilleux silence du vêtement, de ce moment de grâce où le corps et ce qu’il porte ne sont plus...