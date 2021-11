Emily Ratajkowski est fatiguée d’être un sex-symbol

Lors de la sortie de son livre autobiographique « My body », la mannequin et maman de trente ans fait parler d’elle. Elle considère son ouvrage comme étant un recueil d’essais féministes. Elle y décrit notamment comment les directeurs des agences de casting l’ont catégorisée comme un sex-symbol dès l’âge de 13 ans. Quand elle était petite elle priait pour être belle. Son éducation était axée sur l’apparence et le physique, avec des parents qui l’encourageaient à profiter de ce « don ».

Le physique avant tout

« La beauté était une façon pour moi d’être spéciale. Quand j’étais spéciale, je ressentais le plus l’amour de mes parents… Il leur semblait important à tous les deux, surtout à ma mère, que leur fille soit perçue comme belle. »