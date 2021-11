Roger Ailes déchu peu avant sa mort

Roger Ailes règne sur Fox News depuis belle lurette. Il s’agit de l’une des chaînes d’infos en continu les plus regardées aux States. Et le patron n’éprouve aucun scrupule à tout faire pour garantir l’audience. À l’antenne, il ne veut que des présentatrices et journalistes du « beau sexe »… sexy. Il ne fait d’ailleurs confiance qu’à son propre jugement. Non seulement il reçoit lui-même ses candidates, mais il va jusqu’à les tester sur le plan intime ! Personne, toutefois, n’ose s’en plaindre, jusqu’au jour où l’une de ses anciennes conquêtes est virée. Elle va aussitôt...