DiCaprio, ne l’appelez plus «l’idole des jeunes»

Le biopic de Clint Eastwood consacré voici dix ans au directeur légendaire du FBI, Edgar Hoover, n’est sans doute pas le film le plus célèbre dans la carrière de Leonardo DiCaprio, mais il fait partie de ceux qui l’ont définitivement fait passer à l’âge adulte. Dans le documentaire qui suit au programme, sous-intitulé « Most Wanted » et réalisé par Henrike Sandner en 2020, on évoque l’incroyable carrière de cet « enfant star » voué aux plateaux dès son plus jeune âge par sa mère, qui courait les castings en étant persuadée que son angélique gamin était destiné à être...