Botero en pleines formes

Un style unique, des couleurs vives, des personnages mafflus présentés à plat, la Colombie qui exulte entre fête et deuil, retrouver Fernando Botero au BAM (Musée des Beaux-Arts de Mons), c’est partir pour une expédition-exposition (les deux mots se superposent ici) dans une œuvre foisonnante. À 89 ans, désormais installé en Grèce avec sa 3e femme, le natif de Medellín a droit à sa première grande expo belge. Elle est réussie et exaltante, jusque dans cette pièce où on peut soi-même se confronter à ses tableaux inspirés de Velázquez ou Van Eyck, après avoir joué avec des miroirs déformants...