Règlement de contes

Lorsque Blanche-Neige, Robin des Bois et les autres héros de notre enfance décident de construire le village de leurs rêves, on pourrait se dire que la vie est belle et le bonheur simple. Mais c’était compter sans le dragon qui n’est pas près de les laisser tranquilles… C’est donc l’heure des règlements de comptes/contes ! Il s’agit là d’un petit jeu asymétrique, à la limite entre le jeu d’ambiance et le petit jeu de stratégie, idéal en famille (de 3 à 6 joueurs). Un joueur incarnera le dragon, tandis que les autres joueront les héros. À chaque tour, chacun choisira secrètement (et...