Test – Forza Horizon 5: virée sauvage au Mexique

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jeux de course. Avec une précision presque chirurgicale, Microsoft livre pratiquement chaque année un nouvel épisode de sa série « Forza » sur Xbox et PC en fin d’année. L’éditeur alterne entre Forza Motorsport, la simulation, et Forza Horizon, le jeu de course arcade en open world. Deux approches très différentes qui permettent de toucher un très large public. S’il n’introduit aucune nouveauté majeure par rapport au dernier volet, Forza Horizon 5 parvient à s’imposer sans difficulté comme l’un des meilleurs jeux de...