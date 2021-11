Oreilles de chat et biberon: Meghan Markle déjantée devant des vendeurs de rue (vidéo)

La duchesse de Sussex a donc dû se rendre en rue, dans un parc où quelques commerçants avaient déployé leur échoppe, et se comporter de manière étrange. En effet, équipée d’une oreillette, Meghan Markle devait exécuter tout ce qu’Ellen DeGeneres lui soufflait à l’oreille. Et le tout était filmé en caméra cachée donc.

Meghan Markle a fait son retour dans un talk-show télévisé. Elle était l’invitée du « Ellen Show » jeudi soir, et elle a accepté de bon cœur de participer aux caméras cachées dont raffole Ellen DeGeneres.

Elle s’est donc présentée, avec une fausse assistante, près d’un premier vendeur, lui réclamant de toucher les pierres et cristaux présentés sur son étal. Ellen DeGeneres lui a alors soufflé à l’oreille de prendre l’un des objets et de la coller contre son visage en marmonnant des paroles incompréhensibles, faisant comme si elle ressentait une énergie particulière au contact des cristaux. Sur les images, on voit le jeune commerçant assez perplexe, mais qui ne dit rien.

Biberon, oreilles de chat et chanson

Passant à l’échoppe suivante, Meghan Markle a dû se comporter comme un enfant surexcité devant ses cadeaux de Noël, impatiente de goûter… des sauces épicées. « Mange comme un écureuil », lui a quémandé Ellen DeGeneres dans l’oreillette, ce que la duchesse de Sussex a fait, avant de confier au vendeur, amusé par la scène, qu’elle se sentait « chaude, chaude, chaude » après avoir goûté plusieurs condiments assez relevés. Elle a alors sorti un biberon de son sac et s’est mise à boire du lait, avant de passer au stand suivant.

Là, devant une jeune fille prénommée Yasmine, Meghan Markle a raconté une blague (sans donner la chute), avant de mettre des oreilles de chat sur sa tête et de chanter une « chanson » qu’elle récite soi-disant à ses enfants pour les amuser. Mal à l’aise, la jeune Yasmine a applaudi la duchesse.

Ellen DeGeneres est ensuite arrivée et tous les commerçants ont directement compris qu’ils avaient été victimes d’une caméra cachée.