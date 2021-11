À la télé ce soir: «Danse avec les stars» et «La boîte à secrets»

C'est l'heure de la demi-finale de cette onzième saison. L'une des favorites, Dita Von Teese, s'étant inclinée lors du dernier prime, ce sont donc Bilal Hassani, Michou, Tayc et Aurélie Pons qui se disputeront une place pour la finale.

La boîte à secrets, à 21h05 sur France 3

Pour ce nouveau numéro, Faustine Bollaert accueille Sylvie Vartan, Nolwenn Leroy et Soprano. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Le téléspectateur doit s'attendre à découvrir des archives personnelles des invités, à chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, à tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les aventuriers de l’arche perdue, à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Steven Spielberg (1981)

Le film qui a complètement réinventé le cinéma d’action rétro à grand spectacle. Un divertissement hors norme à sa sortie et un grand classique aujourd’hui. La saga a sans doute atteint son sommet avec « La dernière croisade » de 1989, mais en dépit de l’accueil mitigé du « Royaume du crâne de cristal » de 2008, un numéro cinq est toujours en projet avec le presque octogénaire Harrison Ford.

Ça, à 22h09 sur Tipik - Trois étoiles

d’Andrés Muschietti (2017)

Le film d’horreur à plus de 700 millions de dollars mondiaux et deux millions d’entrées en France : du jamais vu même à l’époque de « Shining » ! L’inévitable Stephen King, auteur du best-seller de 1986, a sans réserve cautionné l’ouvrage qui synthétise tout ce que le genre peut livrer de meilleur. Là, on est dans le premier volet ado. La suite adulte est sortie en 2019.

Inside Man, à 23h10 sur France 3 - Trois étoiles

de Spike Lee (2006)

L’auteur de « Malcolm X » s’en prend magistralement aux films de braquage qui ont fait les choux gras de la production californienne. Il en résulte un spectacle jubilatoire de très grande qualité où l’intrigue et l’ironie se disputent à parts égales la maîtrise du récit. Mis en scène avec vigueur et sans tape-à-l’œil, l’ouvrage s’appuie sur un excellent casting où l’on découvre Jodie Foster dans une sorte de contre-emploi plutôt amusant, sous un look particulièrement sexy.

American Pie, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Paul Weitz (1999)

Sans aucun doute l’une des meilleures – ou des moins mauvaises – comédies pour ados à la sauce grasse typiquement californienne. Si on entre dans l’ambiance, il est vrai, on rit aux larmes. Devenu film culte et pilote d’une saga dont un numéro 5 est toujours annoncé, sans autre précision.

Happy End, à 21h45 sur La Trois - Une étoile

de Michael Haneke (2017)

Les seuls moments de grâce dans cette chronique bilieuse de la bourgeoisie déjà vue cent fois – et en beaucoup mieux – chez Bunuel et Chabrol sont ceux de la rencontre entre le grand-père Jean-Louis Trintignant et sa petite-fille, jouée par notre Mouscronnoise Fantine Harduin.