Surprise : un acteur de «La Casa de Papel» vient d’être papa

Jaime Lorente en a surpris plus d’un en postant il y trois jours une photo de lui et d’un nouveau-né. L’acteur espagnol, connu pour son rôle de Denver dans « La Casa de Papel » et comme le frère de Samuel dans « Elite » est très discret sur sa vie privée.

Selon nos confrères du Cosmopolitan, Jaime Lorente serait papa pour la première fois. Citant le magazine espagnol Holà !, la petite fille s’appellerait Amaia. Il s’agit d’un prénom basque assez rare qui signifie, entre-autres, perfection. La petite serait née le 7 novembre à San Sebastian, au Pays-Basque espagnol.

Belgaimage

D’après Holà !, la maman serait Marta Goenaga, la costumière de la série phare qui a révélé l’acteur au grand public. Auparavant, Jaime Lorente a eu une relation avec Maria Pedraza, également présente dans « La Casa de Papel » et dans « Elite ». Ils seraient séparés depuis 2020.

L’annonce de cette naissance a ravi de nombreuses personnes. Ils sont d’ailleurs plus d’un million à avoir aimé la photo postée sur Instagram. Elle était accompagnée d’une petite phrase en espagnol : « tu seras une femme libre ».

Jaime Lorente a également profité de ses réseaux sociaux pour rappeler que la dernière partie de « La Casa de Papel » sortira le 3 décembre sur Netflix.