À la télé ce soir: le dernier «Harry Potter» ou «Les NRJ Music Awards» (vidéos)

Harry et ses amis ont détruit un des horcruxes et partent à la recherche des autres, afin d’anéantir Voldemort. Ce dernier, désormais en possession de la Baguette de Sureau, a rassemblé ses forces et lance l’assaut contre Poudlard. Une terrible guerre s’engage. Elle demandera de lourds sacrifices.

« NRJ Music Awards 2021 » sur TF1

TF1 et NRJ donnent rendez-vous pour la 23e édition des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas, sur la scène du Palais des Festivals de Cannes. Avec la présence exceptionnelle du groupe Imagine Dragons, d’Angèle ainsi que de tous les artistes qui ont marqué l’année.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Harry Potter et les reliques de la mort : partie 2 » à 20H05 sur Tipik – trois étoiles

de David Yates (2011)

Les producteurs ont manifestement voulu faire durer le plaisir dans ce dernier épisode de la célébrissime saga. Autant la première partie était un peu terne et statique, autant ce bouquet final retrouve presque toute la saveur des premières aventures, avec la galerie de personnages pratiquement au complet.

« L’âge de glace 2 » à 20H15 sur AB3 – trois étoiles

de Carlos Saldanha (2006)

La suite totalement réussie, car plus drôle et plus dynamique encore, du pilote sorti trois ans plus tôt : le vrai catalyseur de l’une des meilleures sagas de la décennie, avec en VF les voix de Gérard Lanvin, Élie Semoun et Vincent Cassel.

« Astérix : le domaine des dieux » à 21H40 sur AB3 – trois étoiles

de Louis Clichy et Alexandre Astier (2014)

Ce retour aux sources des studios Belvision rompus aux dernières techniques est un régal absolu pour tous les sens ! Fidèle à l’album éponyme, le récit réserve quelques nouveaux gags bienvenus pour les fans, qui retrouvent pour la dernière fois la voix inimitable de Roger Carel doublant le petit guerrier gaulois, qui avait pris sa retraite à 88 ans, et qui nous a quittés voici un peu plus d’un an.

« Nikita » à 20H15 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Luc Besson (1990)

Barré sur toute la ligne par le « Cyrano de Bergerac » de Jean-Paul Rappeneau, ce film d’action presque avant-gardiste – pour l’époque s’entend – ne remporta qu’un seul César pour Anne Parillaud, émouvante il est vrai dans le rôle improbable d’une junkie métamorphosée en impitoyable tueuse. Gros succès et, malheureusement, dernier clap pour Jean Bouise.

Isopix

« Jackpot » à 22H25 sur PLUG RTL – une étoile

de Tom Vaughan (2008)

L’une de ces nombreuses comédies US gentiment convenues, cousues de fil blanc, téléphonées à tous les étages et respectant à la lettre tous les codes d’un genre dont le but se limite généralement à constituer une « affiche ». Il s’agit en l’occurrence de Cameron Diaz et d’Ashton Kutcher. On ne peut pas dire que le couple en question fonctionne mal à l’écran, mais le manque d’originalité du script ne quitte pas le domaine des sentiers battus californiens.