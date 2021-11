Charleroi: le singe qui se baladait sur les toits à Gilly a été capturé

Depuis début novembre, les pompiers de la zone Hainaut-Est, couvrant la commune, tentent d’amadouer le singe afin de le capturer et de le mettre en sécurité. « Nous sommes déjà venus hier dans un autre quartier, parce qu’apparemment le singe aime bien voyager. Nous n’avons pas pu l’attraper. Nous avons fait appel à un vétérinaire, mais qui nous a signalé qu’il ne pouvait rien faire, étant donné qu’on ne pouvait pas envoyer une flèche hypodermique étant donné que la peau du singe est trop fine », expliquait Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, à nos confrères de RTL.

« Aujourd’hui nous sommes à nouveau à sa poursuite. Il était presque arrivé à notre cage, mais on dit ’malin comme un singe’, je pense que ça a tout son sens ici. Il a retourné la cage pour ne pas être pris. Et quand le collègue est arrivé avec un filet, le singe a été beaucoup plus rapide et il est de nouveau parti. » .

Malgré des difficultés, l’action a été menée à terme, après de nombreux jours de cavale. Ce vendredi 19 novembre au matin, les pompiers sont parvenus à le récupérer, à l’aide d’un vétérinaire. Une fois endormi, l’animal a été placé dans une cage et transféré vers Hasselt, où il sera pris en charge.