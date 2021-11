Line Renaud gaffe sur le plateau de «C à vous» à propos du «programme du président» (vidéo)

Un scoop a été révélé sur le plateau de « C à vous » vendredi dernier. L’actrice Line Renaud était invitée pour présenter les grandes causes qu’elle défend, mais elle a aussi révélé les intentions d’Emmanuel Macron. L’actrice de 93 ans était interrogée sur le droit de mourir dans la dignité, une cause importante pour elle : « Ma mère demande à partir et je ne pouvais rien faire. Puis c’était Loulou (Gasté, ndlr) » explique-t-elle avant d’ajouter : « Mais d’ailleurs c’est dans le prochain… » avant de s’arrêter subitement.

Les journalistes sur le plateau ne comprennent pas tout à fait que c’est un secret que l’actrice a failli révéler et la pousse à continuer sa phrase. Finalement, Line Renaud, gênée, cède rapidement : « Il ne faut par le dire peut-être… C’est dans le programme du président, voilà » répond-elle pris au piège.