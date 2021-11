À la télé ce soir: «Leonardo DiCaprio: Most wanted!» ou «L’Amour est dans le pré»

Encouragé par ses parents, Leonardo DiCaprio apparaît tout jeune dans plusieurs séries américaines et, à l'approche de la vingtaine, donne déjà la réplique à Robert De Niro («Blessures secrètes»). Un second rôle face à Johnny Depp dans «Gilbert Grape» lui vaut dans la foulée sa première participation aux Oscars - où il sera nommé à cinq reprises. À 23 ans, son personnage de héros romantique à la gueule d'ange dans «Titanic» de James Cameron, aux côtés de Kate Winslet, suscite une «Leomania» et le propulse au rang de star planétaire. L'ascension du jeune acteur charismatique jusqu'au sommet d'Hollywood aura été d'une rare fulgurance, mais le succès ne lui fait pas perdre la tête.

« L'amour est dans le pré », à 20h50 sur RTL-TVI

Sandrine Dans promet une treizième saison riche en émotions. Ils sont huit à lui avoir confié leur destin amoureux. Ces huit agriculteurs aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l'espoir de briser leur solitude. Dans un premier temps, ils se sont plongés dans la lecture des lettres et ont découvert avec beaucoup d'émotion les douces déclarations qui leur ont été adressées. Ensuite est venu le temps des rencontres aux speed-dating puis des retrouvailles à la ferme, où les caractères se sont dévoilé et affirmés, pour le meilleur ou pour le pire. Cette année encore, ces agriculteurs en quête d'une relation vraie et sincère vont à nouveau croire au grand amour.

Les étoiles de Dominique Deprêtre :

« A Star is Born », à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

de Bradley Cooper (2018)

En tenant compte d’une version indienne apparue à Bollywood en 2013, il s’agit du quatrième remake du film de William Wellman dévoilé avec succès en 1937. Lady Gaga y succède à Janet Gaynor, Judy Garland et Barbra Streisand dont elle est assez proche physiquement. Une belle réussite tant sur le plan dramatique que musical, avec à la clé l’Oscar, le Golden Globe, le Grammy et le Bafta de la meilleure chanson originale.

« Les nuits avec mon ennemi », à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Joseph Ruben (1990)

Ce drame conjugal assez banal au départ vire au thriller excessif dans une ambiance assez originale où Julia Roberts est étonnante de sobriété.

« Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part », à 21h05 sur France 2 - Deux étoiles

d’Arnaud Viard (2019)

Le troisième film de ce réalisateur lyonnais est tiré du roman éponyme d’Anna Gavalda ( « Ensemble, c’est tout », « Je

l’aimais ») et a été tourné en Bourgogne, plaçant Jean-Paul Rouve au cœur d’un drame familial qui va un peu dans toutes les directions sans véritable fil conducteur. Mais la belle émotion y est bien présente d’un bout à l’autre.

« Le jardinier d’Argenteuil », à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

de Jean-Paul Le Chanois (1966)

L’échec commercial de cette amusante comédie policière reste une énigme. Sans doute le grand public de l’époque n’était pas encore prêt à découvrir Jean Gabin en faux monnayeur.