Le Venezuela a battu le record du plus grand orchestre du monde (vidéo)

Samedi 13 novembre, le Venezuela battu le record du plus grand orchestre, détenu auparavant pas la Russie en 2019 avec 8.097 musiciens. L’orchestre vénézuélien est composé de musiciens du Système national d’orchestre pour la jeunesse du Venezuela. Ensemble, ils ont interprété la Marche slave de Tchaïkovski.

Bien que le concert avait rassemblé quelque 12.000 musiciens, dont des enfants, le 13 novembre dans la cour de l’Académie militaire vénézuélienne à Caracas, les examinateurs du record n’en ont finalement reconnu que 8.573. « Le plus grand orchestre est composé de 8.573 musiciens et a été réalisé par le Système national d’orchestres pour la jeunesse du Venezuela à Caracas, le 13 novembre 2021 », indique le certificat de Guinness Records.

Déjà un record par le passé non certifié

Le modèle d’« El Sistema » a été reproduit dans des dizaines de pays. Gustavo Dudamel, directeur musical de l’Opéra de Paris et de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, est l’un de ses anciens élèves les plus célèbres. Il a félicité l’orchestre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L’œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski, longue de 12 minutes, avait été composée en 1876 comme un hymne destiné à inspirer les soldats russes et serbes lors de la guerre contre la Turquie.

« El Sistema » avait déjà rassemblé plus de 10.000 musiciens pour rendre hommage au maestro Abreu lorsqu’il est décédé. Mais il avait été impossible de certifier un record en raison des délais et de la documentation demandés par Guinness.