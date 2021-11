Un homme plaide coupable d’intrusion sur le site du palais de Buckingham

Vendredi 19 novembre, Cameron Kalani a plaidé coupable de s’être introduit dans l’enceinte du palais de Buckingham. L’homme de 44 ans avait été rapidement arrêté dans l’enceinte des écuries des Royal Mew du palais royal avec un couteau de cuisine et de la cocaïne à 4h30 du matin.

Cameron Kalani souffre de problèmes mentaux et a été décrit comme « confus, ne sachant pas où il était ou ce qu’il se passait ». L’homme souffre de trouble schizo-affectif et était sous psychotropes au moment des faits. Son avocate, Natasha Lake a déclaré : « M. Kalani ne savait pas et ne suspectait pas que le site en question était le palais de Buckingham ». L’homme recevra le verdict de son jugement le 16 décembre prochain.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a une intrusion sur le site du palais royal de Buckingham. Un homme de 22 ans avait été pris en flagrant délit à 4h15 en train d’escalader une barrière de sécurité en 2016.