À la télé ce soir: «Le prénom» ou «Le meilleur pâtissier»

« Le prénom », à 20h40 sur La Une

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière (2012)

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’'enfance. En attendant l’'arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s'’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Out of Africa », à 20h55 sur France 5 - Quatre étoiles

de Sydney Pollack (1985)

Avec cette sublime adaptation du roman de la Danoise Karen Blixen, le cinéma mérite son statut d’art absolu, celui qui rassemble et synthétise à la fois tous les autres. La plus belle preuve, sans doute, par la musique de John Barry qui remporta l’un des sept Oscars attribués à ce joyau en 1986.

« Pulp Fiction », à 21h15 sur TMC - Quatre étoiles

de Quentin Tarantino (1994)

Palme d’or à Cannes et Oscar du meilleur scénario original, ce pur chef-d’œuvre de l’enfant terrible de Knoxville se distingue par sa construction et son humour décalés, son casting hors pair et sa BO faite de vieux tubes triés sur le volet, dont le superbe « Lonesome Town » de Ricky Nelson.

« Collateral », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Michael Mann (2004)

Unités de temps, de lieu et d’action : quand les principes incontournables de la bonne vieille tragédie grecque se fondent avec un tel brio dans l’univers du thriller contemporain, ça donne une authentique leçon de cinéma efficace, intelligent, original, haut en couleur et totalement maîtrisé. En tout point digne de l’auteur de « Heat ».

« Gosford Park », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Robert Altman (2001)

Bien dans le style inimitable du réalisateur de « Prêt-à-porter », « Short Cuts » et « Un mariage », cette intrigue chorale bénéficie d’une écriture sans faille et d’un casting aussi réussi que luxueux.

« Le retour du héros », à 22h40 sur La Une - Trois étoiles

de Laurent Tirard (2018)

Après le second volet des aventures du « Petit Nicolas », le réalisateur du dernier Astérix non animé ( « Au service de Sa Majesté ») retrouve la grande tradition de Philippe de Broca et Jean-Paul Rappeneau dans ce savoureux pastiche de « Cartouche », « Mariés de l’an II » et « Hussard sur le toit ». Un registre qui convient naturellement à merveille à Jean Dujardin, auquel Mélanie Laurent a réussi à tenir tête. C’est à la fois drôle et plein de rebondissements vaudevillesques du meilleur effet, grâce à de savoureux dialogues.