Eddy Mitchell amère face à Laeticia Hallyday et ses hommages à Johnny: «Je trouve ça morbide» (vidéo)

Au contraire, Eddy Mitchell préfère ne pas regarder du côté des hommages mais bien des bons souvenirs qu’il a accumulés à travers les années avec Johnny Hallyday. Le chanteur dévoile d’ailleurs les derniers moments qu’il a pu passer avec lui. « Il regardait un film, on ne parlait pas. Il avait envie de regarder un film et en même temps de se coucher, de dormir, de se reposer. Il n’avait pas la force, et moi, je n’avais pas envie de l’emmerder. Donc j’avais envie de lui foutre la paix, de le laisser tranquille », se souvient-il. Quant à lui exprimer ses sentiments, Eddy Mitchell conclut : « Il le sait, si on est là, c’est qu’on l’aime. Il n’y a pas besoin de le dire. C’est du trop, ça, du roman de gare ».