La tête de Thierry Henry fait sourire les internautes après les incidents lors du match OL-OM (vidéo)

Pendant le match, Jean-Michel Aulas et Thierry Henry étaient présents pour commenter la rencontre. Après l’incident, l’arbitre a décidé de suspendre le match, au même moment, Thierry Henry commente : « Tu viens voir un match de football, tout est beau les animations (…) et il se passe ça. Un imbécile gâche tout ».

La soirée de dimanche soir fut chaotique pour les joueurs et les supporters venus voir le match OL-OM. Dans le stade, certains supporters ont dépassé les limites et ont lancé des projectiles sur le terrain. Une bouteille a été envoyée en pleine tête du joueur Dimitri Payet par un supporter de l’OL.

Les internautes ont surtout retenu la tête de l’ancien joueur. Sur Twitter, ces derniers ont très vite repris une image montrant Thierry Henri dépité alors que Jean-Michel Aulas a du mal à comprendre pourquoi le match est ainsi suspendu. « On a demandé qu’il y ait un constat précis des dégâts, parce que c’est malheureux, mais ce n’est pas non plus quelque chose qui doit être sanctionné directement sur place, il y a des commissions pour ça » déclare-t-il pendant que Thierry Henri ne s’en remet toujours pas. Les internautes ont aussi relevé le manque de discernement de Jean-Michel Aulas quant à la suspension du match.

Une vidéo montrant les tribunes au moment du lancé de la bouteille d’eau a été dévoilée sur Twitter.

Ce n’est pas la première fois durant cette saison 2021/2022 qu’une rencontre de Ligue 1 est perturbée à cause de lancés de projectiles sur les joueurs. Le 24 octobre dernier, des incidents ont été rapportés lors du match entre Marseille et le Paris Saint-Germain au stade vélodrome. Suite à ces incidents, Roxana Maracinneanu, ministre déléguée aux Sports a posté sur Twitter : « On ne peut pas laisser des joueurs se faire agresser ainsi. De tels actes doivent entraîner a minima l’arrêt automatique des matchs ».