La plus jeune candidate du «Meilleur Pâtissier» a dû arrêter le lycéen pendant le tournage

« Le Meilleur Pâtissier » continu de surprendre après dix saisons. Pour cette édition anniversaire de l’émission, la plus jeune candidate excelle aux épreuves. Maud a 16 ans et ne se laisse pas impressionner par les autres pâtissiers amateurs. Dans une interview accordée à la DH, la jeune fille se confie sur sa passion pour la pâtisserie et les contraintes auxquelles elle dû faire face pour participer à l’émission.

Maud avait l’ambition de participer à l’émission mais admet ne pas avoir pensé à le faire si tôt. Elle explique que c’est la production de l’émission qui est allée vers elle : « Elle était à la recherche d’un candidat jeune et m’a contacté via Instagram où je poste régulièrement des photos de mes gâteaux. Quand j’ai accepté de passer le casting, j’ai dû envoyer une vidéo de moi et faire goûter mes gâteaux dans les studios de la BBC. S’en sont suivies une interview filmée et une épreuve de pâtisserie comme si l’émission avait déjà commencé » dévoile-t-elle à la DH.