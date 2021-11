Adele chante pour ne pas pleurer

On l’attendait, on l’espérait, voire on la redoutait, la sortie du quatrième opus de la chanteuse aux cinquante millions d’albums et aux 45 kilos évaporés. C’est vendredi dernier que les fans et les autres ont découvert « 30 », venu après « 19 », « 21 » et « 25 ». Comme ses prédécesseurs, le disque est intitulé selon l’âge de la blonde au moment où il a été conçu. Comme ses prédécesseurs, c’est une compile de « Torch Songs », comme on nomme ces chansons traitant d’amours contrariées qui, sous aucun prétexte, ne doivent se conclure par un...