La famille royale britannique s’en prend à la BBC après la diffusion d’un documentaire

Le groupe public britannique a diffusé lundi soir le premier épisode d’un documentaire en deux parties, intitulé «Les princes et la presse». Il y revient sur les relations des journalistes avec William, deuxième dans l’ordre de succession à la couronne, et son frère Harry, qui a souvent dénoncé la pression des médias sur sa famille.

Sortant de son habituelle réserve, la famille royale britannique a accusé la BBC de «présenter comme des faits» des informations «infondées» dans un documentaire sur les princes William et Harry, nouvel épisode de relations difficiles avec les médias.

Selon la presse britannique, ces films ont provoqué la colère de la famille royale qui n’y a pas été associée et aurait menacé de cesser toute collaboration avec la BBC pour des projets futurs.

A la fin de la première partie, la famille royale a diffusé un communiqué montré à l’antenne déclarant qu’une «presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine».

«Cependant, trop souvent, des affirmations exagérées et sans fondement provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur accorde de la crédibilité», ont indiqué dans une déclaration conjointe le palais de Buckingham ainsi que les services des princes Charles (Clarence House) et de William (le palais de Kensington).

Cette rare prise de position intervient alors que le prince Harry, 37 ans, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, effective depuis avril 2020.

Lui et sa femme, Meghan Markle, ont intenté plusieurs procès aux tabloïds britanniques. Ils attendent notamment le jugement du procès en appel qui les a opposés début novembre au Mail on Sunday, à qui Mme Markle reproche d’avoir porté atteinte à sa vie privée en diffusant un courrier écrit à son père en 2018.

Les relations avec la BBC restent envenimées par la diffusion il y a plus de 25 ans d’une interview de la princesse Diana. Elle affirmait qu’il y avait «trois personnes» dans son mariage - en référence à la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles - et reconnaissait entretenir elle-même une liaison.

AFP