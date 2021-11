Moto Guzzi V7 Stone Centenario 850

Qu’a-t-elle d’enthousiasmant à nous offrir, cette V7 Stone 850 ? Avant tout, un bloc démonstratif et bien vivant. Certes, il vibre et cogne à bas régime, ce qui rend parfois l’évolution compliquée en zones 30 car on hésite sans cesse entre la 2e et la 3e vitesse, sans parler du couple de renversement qui fait balancer la moto aux feux rouges. Mais dès qu’on peut le libérer, le twin de la V7 n’hésite pas à se manifester ! Pour arsouiller, c’est un mélange amusant d’ambiance rétro et de mécanique la plus moderne. Et même à bon rythme, la consommation reste très mesurée et on entend...