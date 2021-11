Bestune, constructeur chinois, débarque en Belgique

Importé dès cet automne, le Bestune T77 est un SUV dont le format est comparable à celui du Hyundai Tucson. Il est équipé d’un moteur 1.2 essence turbo de 143 ch et 204 Nm. Actif dans une centaine de pays dans le monde et propriété du groupe chinois FAW (First Automobile Works), Bestune a bien sûr d’autres modèles dans sa gamme. One Automotive, importateur basé en Belgique et qui gère déjà les marques DFSK, BAIC et Seres, devrait commercialiser rapidement un véhicule électrique avec +/- 420 km d’autonomie.

Une hybride...