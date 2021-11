Agenda culturel

Festival du film intergénérationnel (FFI) 2021

Cette 6e édition met en lumière le besoin urgent de (re)vivre des relations entre différentes générations et de déconstruire les stéréotypes liés à l’âge. Le film projeté questionne nos liens intergénérationnels, autour de thèmes forts comme l’autonomie, la mémoire, l’exil, la famille, le genre et l’habitat. À l’issue de la projection du film « À la maison », une rencontre avec la réalisatrice Karima Saïdi et des associations du quartier d’Anderlecht est...