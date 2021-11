L’idée de fumer les aliments

Le procédé ne date pas d’hier, on s’en doute. Le fumage représente d’ailleurs, avec le salage et le séchage, l’une des trois plus anciennes méthodes de conservation des aliments. Un jour, l’homme découvrit en effet le feu… et s’aperçut rapidement qu’il n’y avait pas de feu sans fumée (quoique d’autres prétendront le contraire par la suite). La fumée produite par la cuisson de la viande consistait alors en un formidable moyen d’allonger la durée de vie des morceaux choisis. Les hommes l’ignoraient encore mais le fumage, en déshydratant la viande, en fixe les propriétés chimiques. Du coup,...