Véronique Genest accusée de propos racistes sur le tournage de «Julie Lescaut»

Après avoir lu les propos de l’interprète de Julie Lescaut, qui a comparé la troisième dose de vaccin à « un viol dont on ne veut pas prendre la plainte », une autre actrice de la série française est montée au créneau.

Leslie Couterrand, qui a joué le lieutenant Madeleine Mille dans quatre saisons de « Julie Lescaut », a en effet répliqué à son ancienne collègue que si elle avait décidé de quitter la série, c’était en partie à cause de Véronique Genest. « J’ai décidé de partir de la série en 2013 pour multiples raisons personnelles mais tes commentaires racistes et radicaux quotidiens sur le plateau ont aussi motivé ma décision », a écrit Leslie Couterrand en commentaire des propos polémiques de Véronique Genest.

« Comparer un pass sanitaire (pour ou contre, ici n’est pas le débat) à un viol est non seulement d’une bêtise intellectuelle, mais également le reflet du manque d’empathie et de discernement qui revient régulièrement dans tes propos », a poursuivi Leslie Couterrand. Elle a ensuite conclu en demandant à son ancienne collègue de tournage comment elle osait « faire preuve d’autant de maladresse et de violence publiquement ».

Des affirmations qui n’ont pas plus à la principale intéressée, qui a réagi rapidement, l’accusant de vouloir « faire un petit buzz » et de diffamation.