À la télé ce soir: le retour de «Koh-Lanta» et Chelsea-Juventus en Ligue des Champions

Koh-Lanta : La Légende est la septième édition spéciale de l’émission de téléréalité Koh-Lanta. Les participants anciens retournent souhaitant fêter les 20 ans du programme. Les aventuriers sont prêts à confronter de nouvelles situations inédites et des épreuves les plus différentes.

Ligue des Champions : Chelsea-Juventus Turin

Choc au sommet dans le groupe H : la Juventus, qui a réalisé un sans-faute lors des quatre premières journées, se déplace chez son dauphin, Chelsea, qui n’a connu qu’une défaite en Ligue des champions… à Turin (1-0). C’est donc l’heure de la revanche pour les Anglais, avec le Belge Romelu Lukaku, qui pourrait être de retour au sein de l’effectif des Blues, après une absence de quelques semaines pour une blessure.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Fast & Furious 4, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Justin Lin (2009)

Chronologiquement, c’est le troisième opus après la parenthèse « Tokyo Drift » dont le natif de Taïwan réussit à faire un succès inattendu. On peut considérer que ce 4 constitue le vrai démarrage de la saga toujours en cours, avec son impressionnant quota d’effets spéciaux et le glissement progressif de Vin Diesel du côté des « bons ». Notons que le pilote de 2001 signé Rob Cohen suit directement dans la programmation de la même chaîne.

Fleur de Tonnerre, à 20h30 sur La Trois – Deux étoiles

de Stéphanie Pillonca-Kervern (2016)

Le portrait romancé de Hélène Jégado, native du Morbihan, à laquelle la légende attribua une trentaine de meurtres par empoisonnement durant la première moitié du XIXe siècle, ce qui fit d’elle la plus grande « serial killeuse » de l’Histoire de France ! Une preuve supplémentaire que notre excellente Déborah François ne recule devant aucun sacrifice pour étoffer son répertoire.

La conquête de l’Ouest, à 21h15 sur C8 – Deux étoiles

de John Ford, Henry Hathaway et George Marshall (1962)

Le seul et unique western choral du répertoire, dont les cinq épisodes couvrent l’histoire des pionniers de l’Oncle Sam de 1830 à 1880. Le casting est presque digne de celui du « Jour le plus long » et l’utilisation du cinérama en fait un grand spectacle manquant toutefois de cohérence au niveau du style.

Une affaire de détails, à 00h sur Be 1 – Deux étoiles

de John Lee Hancock (2021)

L’ombre des « Seven » et « Zodiac » (du même David Fincher) planent sur ce récit à l’ambiance et au suspense autrement réussis, réunissant Denzel Washington, Rami Malek (le Freddy Mercury de « Bohemian Rhapsody ») et Jared Leto, dont la prestation en « serial killer » présumé lui a valu une nomination au Golden Globe du meilleur second rôle.

Sex Tape, à 20h10 sur Plug RTL – Une étoile

de Jake Kasdan (2014)

On peut dire que Jason Segel et Cameron Diaz sont de parfaits complices dans cette comédie racontant comment un couple en panne d’inspiration tente de récupérer la vidéo de leurs derniers ébats accidentellement postée sur le web. L’idée de base est marrante et certaines séquences assez drôles. Mais on finit par basculer dans la vulgarité.