Test – Call of Duty Vanguard

Un an presque jour pour jour après Call of Duty Cold War, Activision nous livre le 18e épisode de sa série. Changement de contexte pour cet opus, qui délaisse la guerre froide pour nous replonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale.

Devenue une franchise, la série des Call of Duty peine à se renouveler. Activision avait pourtant tenté de repartir d’une feuille blanche avec Black Ops IV, qui proposait une expérience exclusivement multijoueur. Le mode de jeu Warzone, introduit avec cet opus, est devenu un jeu à part entière. Depuis, on est revenu à la même formule : une campagne solo axée sur la narration, accompagnée par un mode multi classique et occasionnellement un mode Zombie. L’acte final vous plonge au cœur de Berlin pour une opération suicide, avec un gros travail réalisé au niveau de l’immersion. Le jeu...