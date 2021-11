Micro Macro: Crime City

Bienvenue dans cette ville sanglante où le crime se cache à chaque coin de rue. La police étant débordée, c’est à vous d’élucider ces nombreux assassinats ! Micro Macro est un jeu d’enquête pas comme les autres. Ici, vous commencerez par déplier une carte géante de la ville, en noir et blanc, et vous devrez coopérer, observer et déduire plusieurs informations avant d’élucider quoi que ce soit. Dans Micro Macro, les joueurs retrouveront les sensations d’un bon vieux « Cherche et Trouve », « Où est Charlie ? » ou autres. En effet, ils devront repérer sur cette...