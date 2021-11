Testé pour vous: Sony HT-A7000

Alors que la crise sanitaire vidait les salles de cinéma, de nombreux consommateurs ont cherché à en reproduire l’ambiance chez eux. Cela a commencé par un téléviseur grand écran. Restait ensuite à s’attaquer au son avec une installation de « home cinéma ». Là, la technologie de référence s’appelle Dolby Atmos. Pour faire les choses dans les règles de l’art, elle requiert un ampli audio-vidéo récent et performant et toute une série d’enceintes réparties dans le salon et même au plafond. Quand c’est bien fait, c’est le top du top. Mais l’installation peut s’avérer complexe et (...