Héros pour les uns, traître pour les autres

Roger Casement épousa de justes causes et de durs combats. D’abord contre les atrocités du Congo de Léopold II.

À Dublin, on le considère comme un saint patriote. À Londres, comme un félon dégénéré. À la charnière des XIXe et XXe siècles, Roger Casement s’est illustré en Afrique, puis en Amazonie, contre les excès innommables du colonialisme. Il a ensuite défendu le nationalisme irlandais. Beau, sincère, cet homme est une star sur son île. François Reynaert rend son histoire passionnante dans un livre lucide et honnête. Casement est passé de la gloire à la déchéance, exécuté en 1916 par les Anglais pour des « agendas noirs » où il consignait ses multiples aventures homosexuelles, lieux,...