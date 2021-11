Le tour du monde de Nellie en 72 jours

Dans la baie de New York, vêtue d’une simple robe de voyage taillée dans un tissu bleu et dans un tartan en poils de chameau, un chapeau vissé sur la tête et un petit sac à anses à la main, la jeune Nellie Bly est prête pour le grand départ. Sa tenue ne témoigne en rien de l’ambition du périple qu’elle s’apprête à entreprendre. Car la jeune Américaine, son ridicule bagage au bras, embarque en ce jour gris de novembre 1889 pour la plus grande aventure de sa vie : un tour du monde, seule, et en contre-la-montre. Une circumnavigation qui animera la presse à coups de dépêches attisant le...